Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Чиновники из Оренбурга станцевали стриптиз

Чиновники из Оренбурга станцевали стриптиз

Сегодня, 14:46
23 января в социальных сетях появился клип, в котором запечатлены якобы сотрудники Министерства лесного хозяйства Оренбургской области. Видео пестрит компрометирующими материалами и привлекло внимание представителей администрации региона.

Чиновники из Оренбурга станцевали стриптиз

 

Видео начинается с посиделок за рабочим столом в кабинете одного из чиновников. Мужчины развлекаются, употребляют алкоголь, разбрасываются деньгами из мешка, на котором стоит надпись «Бюджет». Граждане играют в карты и не подбирают выражений при разговоре. На столе стоят бокалы с «Жигулевским». Затем якобы губернатор зачитывает несколько указов и дает распоряжения своим подчиненным решить возникшие проблемы в области. Материал преподносится в юмористической форме.

Глава региона просит усилить меры по борьбе с «косматыми чудовищами» и усиленно развивать внутренний туризм. Затем герои ролика переодеваются в сказочных персонажей, употребляют спиртные напитки и хвастаются различными видами оружия. В финале клипа некий чиновник устраивает стриптиз у шеста. Представители администрации Оренбуржья пытаются выяснить, кто опубликовал данные материалы в Сети.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Елена Сутормина: Внутренний туризм необходимо развивать за счет снижения налогов
Елена Сутормина: Внутренний туризм необходимо развивать за счет снижения налогов

Для того чтобы начать развивать внутрироссийский туризм быстрыми темпами, в первую очередь, необходимо снизить налоги для туристических и развлекательных

В Красноярском крае создано министерство лесного хозяйства
В Красноярском крае создано министерство лесного хозяйства

В Красноярском крае сформирована новая госструктура – министерство лесного хозяйства. Указ о его создании подписал краевой губернатор. Об этом известил

Губернатор Архангельской области озвучил меры по стабилизации экономики региона
Губернатор Архангельской области озвучил меры по стабилизации экономики региона

Губернатор Архангельской области озвучил несколько своих предложений, направленных на стабилизацию экономики в регионе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости