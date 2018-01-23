Чиновники из Оренбурга станцевали стриптиз

23 января в социальных сетях появился клип, в котором запечатлены якобы сотрудники Министерства лесного хозяйства Оренбургской области. Видео пестрит компрометирующими материалами и привлекло внимание представителей администрации региона.

Домбровский Сергей

Видео начинается с посиделок за рабочим столом в кабинете одного из чиновников. Мужчины развлекаются, употребляют алкоголь, разбрасываются деньгами из мешка, на котором стоит надпись «Бюджет». Граждане играют в карты и не подбирают выражений при разговоре. На столе стоят бокалы с «Жигулевским». Затем якобы губернатор зачитывает несколько указов и дает распоряжения своим подчиненным решить возникшие проблемы в области. Материал преподносится в юмористической форме.Глава региона просит усилить меры по борьбе с «косматыми чудовищами» и усиленно развивать внутренний туризм. Затем герои ролика переодеваются в сказочных персонажей, употребляют спиртные напитки и хвастаются различными видами оружия. В финале клипа некий чиновник устраивает стриптиз у шеста. Представители администрации Оренбуржья пытаются выяснить, кто опубликовал данные материалы в Сети.