В Москве продадут на аукционе Доходный дом XIX века

В Москве 21 февраля выставят на торги Доходный дом XIX века, расположенный в районе Хамовники в Кропоткинском переулке рядом с метро «Парк культуры». Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Подать заявку на участие в аукционе желающие могут до 16 февраля. Здание имеет площадь 353 квадратных метра и сдается в аренду на 49 лет по льготной стоимости. Дом сохранил прелесть старины, создан из дерева и кирпича. В помещениях находятся оригинальные лестницы и паркет, который пользовался популярностью в XIX веке. Перед желающими приобрести здание во временное пользование поставили определенные условия. Инвесторы обязаны в течение трех лет сделать капитальный ремонт, дабы культурное наследие страны полностью не разрушилось.Для аренды здания нужно выплачивать один рубль за каждый квадратный метр. В Доходном доме разрешат сделать офис, дорогой бутик или частную выставку. Организаторы аукциона ожидают заявок от претендентов.