Российские таксисты признались, почему по утрам сложно дождаться машину

Таксисты решили рассказать, по какой причине утром машину заказать стало гораздо сложнее. По всей России массово поступают жалобы на то, что извозчик крайне долго добирается до места назначения. В нагрянувшие морозы жители Сибири, например, предпочитают вызывать такси, а не использовать общественный транспорт. Машину, однако, можно не дождаться, даже если заказ сделан сразу на нескольких соответствующих сервисах.

«Таксисты продолжают протестовать против низких цен. Я их понимаю и поддерживаю. Цена за проезд в 70, а то и меньше, рублей попросту невыгодна», - заявил на одном из форумов анонимный местный житель.

Также он посоветовал, что с водителями можно договариваться лично, предлагая им цену выше, чем в приложении. Один из водителей «Яндекс. Такси» поделился с прессой сведениями о том, что раньше водителям доплачивали за короткие поездки. Сейчас же эта привилегия была нивелирована, потому зарабатывать стало значительно сложнее.

Никто не хочет «убивать» свою машину ради низкой прибыли, особенно в мороз, когда детали становятся более хрупкими, а топлива на километр уходит больше. «Заработка выходит тысяча, а ремонта на все три. Ездить себе в убыток не хочет никто, ведь большинство таксистов работающие люди, которые ищут подработку. С такими тарифами вообще лучше не выезжать», жалуется кемеровский таксист.

Николай Офицеров