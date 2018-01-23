Три года тюрьмы: Координатор Партии прогресса был пойман на интим-переписке с несовершеннолетней

Координатор Партии прогресса и соратник оппозиционного политика Алексея Навального был пойман на интим-переписке с несовершеннолетней, за что может попасть в тюрьму на три года. Происшествие имело место в городе Михайловск, Ставропольский край. 26-летний местный житель был задержан, поскольку его проступок подпал под статью «Развратные действия».

Ирина Летинская

По информации следователей, с осени и до конца 2017 года 26-летний подозреваемый общался в интернете на интимную тематику с подругой, которая являлась несовершеннолетней. В дальнейшем оказалось, что именно он координирует местное отделение Партии прогресса. В настоящее время данную организацию ещё не зарегистрировали на официальном уровне.В интернете появились скриншоты интернет-общения, где ясно видно, что обвиняемый предлагал школьнице интимную связь, а также спрашивал, возможно ли это в будущем. Характерно, что сама Партия прогресса была ликвидирована больше двух лет назад Минюстом, однако, по словам Алексея Навального, в ближайшее время может быть попытка её новой регистрации.В целом, интим-переписка между взрослым и несовершеннолетней – это то, что случается достаточно часто, во всех случаях будучи наказуемым. Психологи предупреждают, что ни в коем случае нельзя реагировать на подобное. Если вам предложили нечто такое в Сети, то лучше всего будет сообщить родственникам либо хотя бы добавить индивидуума в бан-лист.Имели ли место такие случаи в России в ближайшие месяцы? По информации СМИ, в конце ноября 2017 года арестовали жителя Нижнего Тагила, который активно переписывался с несовершеннолетними. Это заметила мать одной из жертв, которой было всего 12 лет. Женщину удивило появление имени взрослого в сообщениях, и она захотела посмотреть, о чём они там могут говорить.В ходе изучения оказалось, что мужчине около 50 лет. Почитав переписку, мать пришла в ужас и сообщила в правоохранительные органы. Мужчину задержали и осудили в дальнейшем. Оказалось, что он настойчиво просил девочку вступить с ним в интимную связь, а также отправить фото эротического характера. При этом, переписка длилась полтора года, и у злоумышленника были также другие жертвы. Они потом свидетельствовали против него, рассказав, что мужчина старался войти в доверие.