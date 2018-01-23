Сын Юрия Гальцева оказался наркоманом

В интернете было обнародовано видео, на котором Гальцев посетил пациентов и персонал курганского реабилитационного центра под названием «Решение», где одним из волонтёров является его сын. Данный визит не стал первым для Юрия Гальцева, так как Михаил пробыл в «Решении» уже более шести месяцев, однако, во время своего очередного визита артист впервые вошёл в коттедж для содержания люди, лечившиеся от наркозависимости.
Сын Юрия Гальцева оказался наркоманомСегодня, 13:42
Юрий Гальцев впервые прокомментировал информацию о его возможных отношениях с 24-летней коллегой. Артисту приписывают роман с Марией Насыровой.
В провинции Донгнай района Суанлок на юге Вьетнама сбежали из реабилитационного центра более 500 наркозависимых пациентов. Это произошло в ночь на 24 октября.
55-летний Юрий Гальцев впервые показал свою 24-летнюю возлюбленную Марию Насырову. Пара встречается около полугода.