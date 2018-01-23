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| | Сын Юрия Гальцева оказался наркоманом

Сын Юрия Гальцева оказался наркоманом

Сегодня, 13:42
Довольно популярный юморист Юрий Гальцев посетил центр реабилитации для наркозависимых в Курганской области, где в качестве волонтёра работает его сын Михаил. Волонтером Михаил устроился в данный центр сразу после того, как прошёл полугодовой курс реабилитации.

Сын Юрия Гальцева оказался наркоманом

 

В интернете было обнародовано видео, на котором Гальцев посетил пациентов и персонал курганского реабилитационного центра под названием «Решение», где одним из волонтёров является его сын. Данный визит не стал первым для Юрия Гальцева, так как Михаил пробыл в «Решении» уже более шести месяцев, однако, во время своего очередного визита артист впервые вошёл в коттедж для содержания люди, лечившиеся от наркозависимости.

 
Юрий заметил, что условия, в которых содержатся пациенты реабилитационного центра, вполне приемлемы, а сам процесс выздоровления целиком зависит от желания самих пациентов избавиться от своей зависимости. Руководитель «Решения» Денис Федосеев заметил, что Михаил успешно прошёл реабилитационный курс, а после окончания лечения решил примкнуть к ним и помогать другим людям.

Александр Вест
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