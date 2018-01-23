Бездомного щенка из Ростова приютили в Испании

В социальных сетях появилось сообщение добровольца из центра безнадзорных животных в Ростове. Он рассказал о том, как нашел на улице бездомного щенка. Собака жила в отвратительных условиях, у нее диагностировали воспаление легких.

Домбровский Сергей

Пса забрали в центр безнадзорных животных и начали за ним ухаживать. В итоге специалисты вылечили воспаление легких. Собаку назвали Родион. Руководители организации по защите животных разместили в местных изданиях и в Сети сообщения с целью найти щенку нового хозяина. На это заявление отреагировала женщина, которая раньше жила в Ростове, но давно переехала в Испанию. Дама согласилась приютить пса у себя.Гражданка оплатила перевозку собаки и 22 января Родион отправился к заграничной хозяйке. Там он познакомился со своими новыми товарищами – домашними питомцами Рексом и Тором. Четвероногие друзья нашли общий язык и стали вместе изучать дворы Барселоны. Волонтер из Ростова рад тому, что судьба Родиона проявила благосклонность, и пес из холодного Ростова отправился в теплую Каталонию.