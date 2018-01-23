Прапорщик из Сызрани получил около 10 млн рублей на покупку жилья

Согласно официальному приказу, исходящему от Министерства обороны РФ, ряд военнослужащих получил финансовые средства на покупку недвижимости. Один из военнослужащих в Сызрани в должности прапорщика получил около 10 млн рублей.

Александр Вест

Благодаря финансовым средствам, выделенным Минобороны для покупки жилья военнослужащим, в среднем военные получили по 6 млн рублей. Наибольшие суммы, выделяемые для приобретения недвижимости, получили военные, которые числятся на службе в Сызрани. В частности, один из прапорщиков, содержащих многодетную семью, получил в качестве капитала 9,2 млн рублей. Отметим, в нынешнем году для покупки жилья самарским военным выделили более 1,5 млрд рублей. Вся эта сумма была разделена между 1123 военными.Стоит заметить, в данный момент средняя стоимость квартиры с тремя комнатами в Сызрани составляет приблизительно 2,2 млн рублей. Напомним, при военной выслуге, составляющей, либо превышающей 20 лет, военнослужащему предоставляется жильё, а при выслуге в 10 лет при увольнении со службы военный имеет право на оформление субсидии, или получения постоянного жилья.