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| | Названы сроки заселения первого дома по программе реновации

Названы сроки заселения первого дома по программе реновации

Сегодня, 12:25
Наконец были названы реальный сроки, когда будет заселен первый дом по программе реновации будет заселен. Уже в феврале планируется, что туда смогут попасть первые жильцы, участвующие в московской программе. Информацию подтверждает Андрей Бочкарев, глава департамента строительства Москвы.
 

Названы сроки заселения первого дома по программе реновации

 

«На данный момент момент для переселения в рамках реновационной программы в Москве уже полностью построены 14 жилых домов, общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. В ряде домов проводится внутренняя отделка и уже ведется планомерная подготовка к заселению жильцов», - утверждает Бочкарев, добавив, что новоселов будет ожидать дом по адресу улица 5-я Парковая, дом 62.
 
«Все 14 жилых домов на 2,3 тысячи квартир планируется передать под заселение уже до конца мая текущего года, однако точные сроки переселения планируется определить несколько позже, как и то, жители каких домов будут переезжать», - отметил глава департамента.
 
Он также заявил, что эти дома строились предприятием «Управление гражданского строительства» для других программ, однако в результате были приспособлены и переделаны под высокие стандарты, установленные реновацией.
 
По словам Бочкарева, на данный момент к концу подходят работы еще в 15 домах, которые приспосабливают под утвержденные стандарты программы реновации. Стоит добавить, что ранее заммэра по вопросам, связанным с градостроительной политикой и строительством, Марат Хуснуллин заявил, что переселение москвичей по программе реновации должно начаться в первые месяцы текущего года.

Николай Офицеров
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