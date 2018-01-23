Названы сроки заселения первого дома по программе реновации

Наконец были названы реальный сроки, когда будет заселен первый дом по программе реновации будет заселен. Уже в феврале планируется, что туда смогут попасть первые жильцы, участвующие в московской программе. Информацию подтверждает Андрей Бочкарев, глава департамента строительства Москвы.

«На данный момент момент для переселения в рамках реновационной программы в Москве уже полностью построены 14 жилых домов, общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. В ряде домов проводится внутренняя отделка и уже ведется планомерная подготовка к заселению жильцов», - утверждает Бочкарев, добавив, что новоселов будет ожидать дом по адресу улица 5-я Парковая, дом 62.

«Все 14 жилых домов на 2,3 тысячи квартир планируется передать под заселение уже до конца мая текущего года, однако точные сроки переселения планируется определить несколько позже, как и то, жители каких домов будут переезжать», - отметил глава департамента.

Он также заявил, что эти дома строились предприятием «Управление гражданского строительства» для других программ, однако в результате были приспособлены и переделаны под высокие стандарты, установленные реновацией.

По словам Бочкарева, на данный момент к концу подходят работы еще в 15 домах, которые приспосабливают под утвержденные стандарты программы реновации. Стоит добавить, что ранее заммэра по вопросам, связанным с градостроительной политикой и строительством, Марат Хуснуллин заявил, что переселение москвичей по программе реновации должно начаться в первые месяцы текущего года.

Николай Офицеров