Защитившая детей преподавательница из Перми, получит медаль «За отвагу»

Сегодня в адрес Владимира Путина от Максима Решетникова, являющегося губернатором Пермского края, поступило официальное представление к награде относительно учительницы, которая защищала школьников от нападавших злоумышленников с ножами.

Александр Вест

Напомним, ещё 15 января в одной из пермских школ произошло происшествие, в котором пострадали более 12 человек. На учеников четвёртого класса было совершено нападение с использованием холодного оружия, которое осуществили два подростка. В попытке защитить своих учеников учительница получила множественные ножевые ранения. В данный момент с пострадавшими учениками и их родителями профессиональные психологи проводят курсы реабилитации.Учительница, которая получит медаль «За отвагу», в данный момент всё ещё находится на госпитализации. Медицинские специалисты, наблюдающие за ее здоровьем, заявили, что в данный момент её жизни ничего не угрожает, состояние пациентки наконец стабилизировалось.