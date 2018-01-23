Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Защитившая детей преподавательница из Перми, получит медаль «За отвагу»

Защитившая детей преподавательница из Перми, получит медаль «За отвагу»

Сегодня, 12:07
Сегодня в адрес Владимира Путина от Максима Решетникова, являющегося губернатором Пермского края, поступило официальное представление к награде относительно учительницы, которая защищала школьников от нападавших злоумышленников с ножами.

Защитившая детей преподавательница из Перми, получит медаль «За отвагу»

 

Напомним, ещё 15 января в одной из пермских школ произошло происшествие, в котором пострадали более 12 человек. На учеников четвёртого класса было совершено нападение с использованием холодного оружия, которое осуществили два подростка. В попытке защитить своих учеников учительница получила множественные ножевые ранения. В данный момент с пострадавшими учениками и их родителями профессиональные психологи проводят курсы реабилитации.

Учительница, которая получит медаль «За отвагу», в данный момент всё ещё находится на госпитализации. Медицинские специалисты, наблюдающие за ее здоровьем, заявили, что в данный момент её жизни ничего не угрожает, состояние пациентки наконец стабилизировалось.
Александр Вест
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