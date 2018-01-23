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| | Граждане России выбрали своих главных кумиров прошлого века

Граждане России выбрали своих главных кумиров прошлого века

Сегодня, 10:38
Российские граждане рассказали о том, кого они считают самыми лучшими героями и кумирами прошлого века. В первой десятке оказались Иосиф Сталин, Владимир Высоцкий и Лев Толстой.

Граждане России выбрали своих главных кумиров прошлого века

 

Российские ведомства провели исследования среди граждан Российской Федерации на тему того, кого они считают своими кумирами или героями прошлого века. Попадание Иосифа Сталина, Юрия Гагарина и Льва Толстого в первую десятку не вызвало ни у кого вопросов.

На первом месте расположился известный российский летчик-испытатель и первый человек в космосе Юрий Гагарин. Он стал кумиром и примером для подражания для 44 процентов респондентов. На второе место попал известный представитель музыкальной деятельности и актерства Владимир Высоцкий, за которого проголосовали 28 процентов голосовавших. Замкнули тройку лидеров сразу два представителя военной промышленности СССР. Маршал Георгий Жуков и вождь Иосиф Сталин тоже очень популярны среди населения страны.

Менее популярные в России оказались писатели. За Александра Солженицына и Льва Толстого проголосовало по 14 и 13 процентов голосующих соответственно. Известную балерину Майю Плисецкую своим кумиром считают также 13 процентов. За известного художника Илью Репина и политика Михаила Горбачева проголосовало меньше всего респондентов.
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