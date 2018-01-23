Граждане России выбрали своих главных кумиров прошлого века

Российские граждане рассказали о том, кого они считают самыми лучшими героями и кумирами прошлого века. В первой десятке оказались Иосиф Сталин, Владимир Высоцкий и Лев Толстой.

Российские ведомства провели исследования среди граждан Российской Федерации на тему того, кого они считают своими кумирами или героями прошлого века. Попадание Иосифа Сталина, Юрия Гагарина и Льва Толстого в первую десятку не вызвало ни у кого вопросов.На первом месте расположился известный российский летчик-испытатель и первый человек в космосе Юрий Гагарин. Он стал кумиром и примером для подражания для 44 процентов респондентов. На второе место попал известный представитель музыкальной деятельности и актерства Владимир Высоцкий, за которого проголосовали 28 процентов голосовавших. Замкнули тройку лидеров сразу два представителя военной промышленности СССР. Маршал Георгий Жуков и вождь Иосиф Сталин тоже очень популярны среди населения страны.Менее популярные в России оказались писатели. За Александра Солженицына и Льва Толстого проголосовало по 14 и 13 процентов голосующих соответственно. Известную балерину Майю Плисецкую своим кумиром считают также 13 процентов. За известного художника Илью Репина и политика Михаила Горбачева проголосовало меньше всего респондентов.