Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Ослики из Барнаула покорили сердца зажигательным танцем

Ослики из Барнаула покорили сердца зажигательным танцем

Сегодня, 09:36
Танцующие ослы стали настоящими звездами барнаульского зоопарка в кратчайшие сроки. Видеозапись, где животные кружатся в загадочном танце. Ролик появился на просторах сети 22 января и моментально приковал к себе внимание публики.
 

 

«Доброе утро вам, друзья! Одевайтесь, как можно теплее. Как только начнете чувствовать, что замерзаете повторите этот танец и даже самый лютый мороз вам будет нипочем», - отмечается в опубликованном сообщении, появившемся в официальном публичном сообществе «Лесная сказка» в социальной сети «ВКонтакте».
 
Стоит добавить, что ослики стали далеко не первыми обитателями «Лесной сказки», которым удалось попасть в объектив в момент исполнения этого «танца».
 
Столь необычное для животного занятие увлекло также и медведя Жору. Причем, публикации в «Лесной сказке» появляются регулярно. Администрация показывает, как резвятся песцы, ласкаются рыси и играют в догонялки шестимесячные тигрята.

Николай Офицеров
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