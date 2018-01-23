Ослики из Барнаула покорили сердца зажигательным танцем

Танцующие ослы стали настоящими звездами барнаульского зоопарка в кратчайшие сроки. Видеозапись, где животные кружатся в загадочном танце. Ролик появился на просторах сети 22 января и моментально приковал к себе внимание публики.

«Доброе утро вам, друзья! Одевайтесь, как можно теплее. Как только начнете чувствовать, что замерзаете повторите этот танец и даже самый лютый мороз вам будет нипочем», - отмечается в опубликованном сообщении, появившемся в официальном публичном сообществе «Лесная сказка» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит добавить, что ослики стали далеко не первыми обитателями «Лесной сказки», которым удалось попасть в объектив в момент исполнения этого «танца».

Столь необычное для животного занятие увлекло также и медведя Жору. Причем, публикации в «Лесной сказке» появляются регулярно. Администрация показывает, как резвятся песцы, ласкаются рыси и играют в догонялки шестимесячные тигрята.

Николай Офицеров