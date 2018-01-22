В Сети критикуют видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

В одном из торговых центров (ТЦ) Новосибирска произошел курьезный случай, ставший причиной скандала. В магазине разыгрывали квартиру, ведущий позвонил якобы случайному участнику, но на том конце провода ответили: «Привет, Антон». Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Пользователи Сети активно комментируют данную ситуацию. По мнению юзеров, руководителей, обманывающих народ, необходимо привлекать к ответственности. Журналисты беседовали с ведущим Антоном и победителем. По их словам, они действительно иногда общались по работе, но это не имеет никакого отношения к делу. Ведущий назвал себя известной личностью и заявил, что у него в друзьях «ВКонтакте» числится более 8,5 тысяч человек, поэтому вероятность получения квартиры его знакомым хоть незначительная, но была.

Домбровский Сергей

Ведущего действительно звали Антон, мужчина пытался выкрутиться из сложной ситуации, он начал задавать своему товарищу массу вопросов, дабы сбить его с толку. В итоге приятель понял, что речь идет о розыгрыше квартиры и рекомендовал ведущему отправить ему sms-сообщение. Участники мероприятия считают себя обманутыми. По словам граждан, невооруженным взглядом видна договоренность между организаторами розыгрыша и победителем.