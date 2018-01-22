В Сети критикуют видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

Ведущего действительно звали Антон, мужчина пытался выкрутиться из сложной ситуации, он начал задавать своему товарищу массу вопросов, дабы сбить его с толку. В итоге приятель понял, что речь идет о розыгрыше квартиры и рекомендовал ведущему отправить ему sms-сообщение. Участники мероприятия считают себя обманутыми. По словам граждан, невооруженным взглядом видна договоренность между организаторами розыгрыша и победителем.
В Сети критикуют видео скандального розыгрыша квартиры в НовосибирскеВчера, 22:45
Сразу из нескольких торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали посетителей. Причиной послужили звонки с анонимными сообщениями о минировании. Источник в
По сообщению представителей ГУ МВД России, в Новосибирске вор поджег две квартиры своих соседей для сокрытия следов преступления. По факту инцидента стражи
На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным известно, что 30-летний мужчина при выполнении работ сорвался с 5 этажа торгового