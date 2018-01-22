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| | В Сети критикуют видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

В Сети критикуют видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

Вчера, 22:45
В одном из торговых центров (ТЦ) Новосибирска произошел курьезный случай, ставший причиной скандала. В магазине разыгрывали квартиру, ведущий позвонил якобы случайному участнику, но на том конце провода ответили: «Привет, Антон». Информацию об этом распространяют местные СМИ.

В Сети критикуют видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

 

Ведущего действительно звали Антон, мужчина пытался выкрутиться из сложной ситуации, он начал задавать своему товарищу массу вопросов, дабы сбить его с толку. В итоге приятель понял, что речь идет о розыгрыше квартиры и рекомендовал ведущему отправить ему sms-сообщение. Участники мероприятия считают себя обманутыми. По словам граждан, невооруженным взглядом видна договоренность между организаторами розыгрыша и победителем.

 
Пользователи Сети активно комментируют данную ситуацию. По мнению юзеров, руководителей, обманывающих народ, необходимо привлекать к ответственности. Журналисты беседовали с ведущим Антоном и победителем. По их словам, они действительно иногда общались по работе, но это не имеет никакого отношения к делу. Ведущий назвал себя известной личностью и заявил, что у него в друзьях «ВКонтакте» числится более 8,5 тысяч человек, поэтому вероятность получения квартиры его знакомым хоть незначительная, но была.

Домбровский Сергей
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