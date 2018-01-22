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| | Вместо водки: Собчак призвала легализировать марихуану в России

Вместо водки: Собчак призвала легализировать марихуану в России

Вчера, 20:46
Телеведущая Ксения Собчак, выступающая в этом году в качестве кандидата в президенты РФ, призвала легализовать употребление марихуаны. По мнению Собчак, марихуана лучше, чем большое количество алкоголя.

Вместо водки: Собчак призвала легализировать марихуану в России

 

Кандидатом в президенты Ксенией Собчак выдвинуто предложение о легализации такого легкого наркотика, как марихуана. По мнению общественного деятеля, официальное разрешение растительных наркотиков в России поможет решить проблему «наркотической эпидемии» в стране.

Собчак подчеркнула, что сама не употребляет марихуану, как и не пьет водку в большом объеме. Кандидат в президенты не понимает ситуации, при которой употребление большого количества спиртного считается нормой, но использование марихуаны с меньшими последствиями для организма определяется как преступление.

МВД не поддерживают инициативу Ксении Собчак, а начальник управления за оборотом наркотический средств сообщил, что в употреблении растительных наркотиков нет никакой пользы.
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