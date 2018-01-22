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| | Все больше россиян становятся чайлдфри

Все больше россиян становятся чайлдфри

Вчера, 19:04
Сотрудники ВЦИОМ проводили социологическое исследование 28-29 декабря прошлого года. Специалисты спрашивали у респондентов о их желании заводить детей. В исследовании участвовали 1,2 тысячи человек из различных регионов России.

Все больше россиян становятся чайлдфри

 

Количество нежелающих заводить детей пар увеличилось с 0 до 6%. Таких людей сейчас называют «чайлдфри». Психологи считают подобных индивидов яркими представителями той эпохи, в которой они живут. Раньше люди испытатели огромные трудности, но боролись и преодолевали все сложности. Во времена ВОВ краюху хлеба делили на десять человек, каждому доставался маленький кусочек, и никто не жаловался. При этом не находилось людей, которые сознательно отказывались от рождения детей. Времена изменились, трансформировалось и мышление граждан.

Одновременно с этим выросло количество желающих завести более двух малышей. По мнению социологов, в будущем правительству России нужно рассчитывать на улучшение демографической ситуации в стране именно благодаря многодетным семьям. По словам 54% опрошенных, помощь руководителей государства семьям для увеличения рождаемости является незначительной. 40% россиян считают денежные выплаты матерям достаточными.
Домбровский Сергей
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