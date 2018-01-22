В России могут приравнять сожительство к официальному браку

Российский сенатор Антон Беляков выступил с инициативой приравнять сожительство и официальный браки. Предложение чиновника рассмотрят в Государственной Думе РФ.

Домбровский Сергей

Изменение законодательства предполагает введение понятия «фактические брачные отношения». Под данное определение попадают пары, прожившие вместе пять лет. Ситуация меняется при наличии совместных детей. В этом случае предлагается приравнивать так называемый "гражданский" брак к официальному при совместном проживании в течение двух лет. Православная церковь заинтересовалась данной инициативой. По словам представителей РПЦ, в России действительно наблюдается кризис брака. В последнее время желающих официально зарегистрировать отношения в РФ стало на порядок меньше, нежели прежде.По мнению юристов, дабы решить эту проблему нужно учитывать все подводные камни, которых невероятное количество. В качестве примера правозащитники приводят случай, когда мужчина находится в официальном браке с одной женщиной, а фактически проживает с другой. По предлагаемой логике, при таком развитии событий нужно узаконить двоеженство в стране. Юристы говорят, что в этой проблеме гораздо больше вопросов, чем ответов.