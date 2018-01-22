Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов клипом

Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов клипом

Сегодня, 13:38
Бабушки из Санкт-Петербурга также решили высказаться по поводу фетиш-ролика ульяновских курсантов. Пенсионерки сняли свою версию клипа на песню Satisfaction.

 

В РФ набирает обороты флеш-моб в поддержку ульяновских курсантов гражданской авиации, снявших пародийное видео на композицию Satisfaction. После этого парням пригрозили отчислением с учебного заведения, некоторые пользователи Сети осудили поведение молодых людей, а другие граждане решили выступить против пуританских настроений руководства училища. Представители различных возрастов и профессий начали снимать такие же пародийные ролики. Присоединился к флеш-мобу и Санкт-Петербург. Героями клипа стали две бабушки, которые просто «отожгли» под Satisfaction в коммунальной квартире.

 

Следует отметить, что действия ульяновских курсантов проверила прокуратура. Сотрудники ведомства не нашли в клипе повод для отчисления учащихся.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов
В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов

В Сети появилось видео, в котором жители Зимбабве поддержали ульяновских курсантов, снявших клип в одних трусах. Ролик быстро распространился и получил

Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из Ульяновска
Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из Ульяновска

Владимир Жириновский, являющийся кандидатом в президенты от Либерал-демократической партии Российской Федерации, встал на защиту студентов, обучающихся в

Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли
Ульяновским курсантам, снявшимся в фетиш-клипе, даст урок секс-тренер Лесли

Секс-тренер Алекс Лесли встал на защиту ульяновских курсантов, снявших фетиш-клип. Он намерен написать самому президенту с просьбой уволить губернатора

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости