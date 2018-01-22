Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов клипом

Бабушки из Санкт-Петербурга также решили высказаться по поводу фетиш-ролика ульяновских курсантов. Пенсионерки сняли свою версию клипа на песню Satisfaction.

Виктория Озерова

В РФ набирает обороты флеш-моб в поддержку ульяновских курсантов гражданской авиации, снявших пародийное видео на композицию Satisfaction. После этого парням пригрозили отчислением с учебного заведения, некоторые пользователи Сети осудили поведение молодых людей, а другие граждане решили выступить против пуританских настроений руководства училища. Представители различных возрастов и профессий начали снимать такие же пародийные ролики. Присоединился к флеш-мобу и Санкт-Петербург. Героями клипа стали две бабушки, которые просто «отожгли» под Satisfaction в коммунальной квартире.Следует отметить, что действия ульяновских курсантов проверила прокуратура. Сотрудники ведомства не нашли в клипе повод для отчисления учащихся.