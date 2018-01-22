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| | Росстат: Россиянки стали рожать на пять лет позже

Росстат: Россиянки стали рожать на пять лет позже

Сегодня, 12:41
Российские женщины стали намного позже обзаводиться детьми. Официальная статистика гласит о том, что рожать первенца они стали на пять лет позже, чем это было в 90-е годы прошлого века. Информацией поделился Росстат, предоставив официальный пресс-релиз.
 

Росстат: Россиянки стали рожать на пять лет позже

 

Представители СМИ отмечают, что на данный момент средний возраст матери, которая родила в России первенца, достигает 26,1 года. Соответствующая статистика взята из периода 2015-2017 годов. В 1995-1999 году соответствующий параметр составлял 20,9 лет. Помимо этого, серьезно увеличился промежуток между рождением первого и второго младенца.
 
По мнению экспертов, соответствующая тенденция обусловлена тем, что современные представительницы прекрасного пола стали ставить собственное образование и карьерные амбиции на первое место, ведь их интересует фактор улучшения материального положения до того, как на свет появится младенец.
 
Специалисты посчитали необходимым напомнить, что чем больше возраст роженицы, тем выше фактор того, что ребенок появится на свет с различными дефектами развития. Владимир Путин ранее постановил, что выплаты за первого ребенка отныне будут поступать не всем. Зависеть это будет от зарплаты родителей.

Николай Офицеров
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