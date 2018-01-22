Алтайские синоптики рассказали об аномальном 62-градусном морозе

Уже на протяжении нескольких дней по социальным сетям дрейфует сообщение о том, что якобы Алтайский гидрометцентр подписал документ о том, что с 24 по 28 января на территории края прогнозируется опасное погодное явление, связанное с аномально низкой температурой, которая может опускаться вплоть до 62 градусов с отметкой минус.

Сотрудники местного Гидрометцентра утверждают, что данные преувеличены и не являются правдой. Помимо этого, документ подписанный якобы начальником Алтайского гидрометцентра назвали фейком, ведь Л.Ю. Морозов подпись под соответствующей документацией не ставил. В Гидрометцентре заявили, что упомянутая в опубликованном фейке информация указывает на то, что температура опустится до -54 -62 градусов по Цельсию. Этот показатель на 17 градусов ниже климатического.

«Объявляем опровержение произошедшей рассылке от лица Алтайского филиала ФГБУ. Данная информация, рассказывавшая об аномальных морозах, недостоверна. Показатели выходят за рамки когда-либо фиксируемых на территории региона. Данная информация оформлена на сфабрикованном официальном бланке и подписана не существующей в штате фамилией», - заявил представитель ведомства. Информация несколько позже появилась также и в официальном пресс-релизе.

Николай Офицеров