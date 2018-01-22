В конце февраля в парке "Зарядье" откроют ледяную пещеру

В конце февраля в парке "Зарядье" откроют ледяную пещеруСегодня, 10:51
В московском парке «Зарядье» откроют причал в 2018 году. Такое заявление сделал глава ассоциации судовладельцев столицы России Кирилл Евдокимов. Он сказал, что
В Москве в парке «Зарядье» организовали бесплатный лекторий. С 22 сентября желающие смогут узнавать интересную для себя информацию в павильоне «Заповедное
Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что работы в парке «Зарядье» идут полным ходом, а торжественное открытие планируется к празднованию 870-летия Москвы.