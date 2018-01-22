В конце февраля в парке "Зарядье" откроют ледяную пещеру

В конце февраля в парке «Зарядье» будет открыта Ледяная пещера. На данный момент там происходит искусственное намораживание новых слоев инея. В результате он должен будет преобразоваться в лед.

Сообщается, что в ледяная пещера в «Зарядье» будет достигать 350 квадратных метров. В высоту она достигнет около 6 метров. Информацией об этом поделились представители московской мэрии. Сообщение появилось на официальном сайте столичной администрации.

На данный момент на стенках, полу и потолке имеется только несколько слоев инея. Также предусмотрено появление лабиринтов, колонн и арок. В течении полутора месяцев планируется наморожение более 70 тонн ледовой массы.

Температура, как отмечается, может варьироваться от -5 до -8 градусов по Цельсию. Сама пещера будет доступна круглый год в павильоне «Заповедное посольство». В 2019 году в филармонии парка «Зарядье» также появился уникальный орган.

Николай Офицеров