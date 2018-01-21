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| | Песков рассказал о семейной традиции ходить в баню по воскресеньям

Песков рассказал о семейной традиции ходить в баню по воскресеньям

Вчера, 21:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков давал интервью журналистам, в котором затронули некоторые аспекты личной жизни политика. По словам государственного деятеля, по воскресеньям он с семьей традиционно ходит в баню.

Песков рассказал о семейной традиции ходить в баню по воскресеньям

 

Песков предпочитает проводить в кругу родственников свои выходные, поскольку времени на общение с близкими катастрофически не хватает. Государственная служба отнимает массу энергии, сил на развлечения и отдых практически не остается. Представлять президента России, общаться с журналистами, отвечать на постоянные вопросы представителей прессы очень тяжело. Иногда Пескову удается вырваться из рутины и расслабиться с семьей. Старший и младший сыновья пресс-секретаря главы РФ живут отдельно и увидеться с ними удается нечасто.

Песков называет самыми счастливыми моментами в жизни время, когда семья собирается в полном составе за одним столом. Часы, проведенные в окружении близких, запоминаются надолго. Политик сожалеет о том, что встретится с родственниками удается редко. Все заняты решением собственных проблем.
Домбровский Сергей
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