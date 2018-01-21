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| | 91-летняя королева Елизавета II поразила внешним видом

91-летняя королева Елизавета II поразила внешним видом

Вчера, 17:56
Королева Великобритания Елизавета II и другие члены королевской семьи были замечены в замке Райзинг, куда направились на воскресную молитву. Пользователи Сети были поражены от того, как прекрасно выглядит 91-летняя королева.

91-летняя королева Елизавета II поразила внешним видом

 

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II выглядела элегантно в изумрудном пальто и шляпой, когда вместе с семьей направлялась в часовню для воскресной молитвы, которая длилась около 50 минут. После чего королева вышла из помещения с зонтиков в руках, при помощи которого защищалась от снегопада пока шла к своему автомобилю марки Range Rover.

Интернет-пользователи были поражены, какой энергичной является королева в свои года. На молитве с Елизаветой II был и её супруг герцог Эдинбургский, которому в этом году исполнится ровно 97 лет.
Светлана Славянская
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