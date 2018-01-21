Желтые волосы, татуаж бровей и увеличенные губы: "Руки-базуки" на месте

Экстраординарный "искусственный" качок из Пятигорска Терёшин недавно встретился со своим бразильским кумиром Ромарио Дос Сантос Алвесом. Об этой встрече молодой человек мечтал давно, так как непреклонно следовал его примеру увеличивая свою мышечную массу бицепса до неимоверных объёмов таким же убийственным способом. Судьбоносная встреча состоялась в эфире ток шоу на канале "Россия 1". Ромарио ехал на эту передачу с определённой целью - отговорить юношу от дальнейших инъекций синтола.

Опираясь на свой горький опыт бразильский синтольщик рассказал историю том, что сам в недалёком прошлом усердствовал с химией, однако это вылилось в ужасные последствия для здоровья. Гнойные мешки вместо бицепсов чуть ли не сыграли злую шутку с латиноамериканцем. Чудом избежав ампутации конечностей и сохранив себе жизнь, Ромарио больше не экспериментирует, а российскому последователю попытался донести всю негативную суть этого "дешёвого надувательства".Тем не менее волна хайпа, захватившая синтолового "героя", не даёт ему на вещи взглянуть трезво. Выкинув после телеэфира очередную "утку", о том, что ложится в больницу, чтобы убрать все химическое вещество из своих рук, а на его место поставить силиконовые протезы. Как оказалось, он хотел пропиариться и подзаработать денег. Его экстремальное "самосовершенствование" зашло начало пугать общественность. Парень, дабы привлекать толпы фанатов сбрил брови, а на место их сделал яркий татуаж. Также качек не постыдился сделать девичьи инъекции по увеличению губ и нарастил ногти. Причёска изменилась на "кислотный боевой раскрас" и дополняет это всё макияж в стиле Александра Шпака.Слепо двигаясь на волне специфической славы и подражая многим своим кумирам, перенимая их образ, обладатель "рук-базук" не замечает как теряет самое главное. Кирилл Терёшин в свой 21 год уже потерял себя как самостоятельную и уникальную личность, превратившись в многоликое подобие собственных идолов, а цель получить больше хайпа довела парня до катастрофического состояния здоровья, сообщили пользователи сети. Напомним, что Кирилл стал постоянно жаловаться о постоянной высокой температуре тела, о болях в руках и общем недомогании.