В Москве врачи неделю не реагировали на мальчика с острой болью

В Москве врачи неделю не реагировали на мальчика с острой больюВчера, 16:30
Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что строительство лечебного корпуса детской Морозовской клинической больницы окончено. По словам градоначальника, в
В СМИ появилась информация о госпитализации Ольги Остроумовой в Москве. Актриса жаловалась на острые боли в коленном суставе.
Ребёнок из Уфы страдает заболеванием, которое не может объяснить ни один из лучших врачей страны. В организме восьмилетнего Матвея без видимых причин начинает