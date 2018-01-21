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| | В Москве врачи неделю не реагировали на мальчика с острой болью

В Москве врачи неделю не реагировали на мальчика с острой болью

Вчера, 16:30
В Москве врачи неделю не реагировали на мальчика с настолько острой болью, что он издавал крики. Как сообщаетHotGeo, такое поведение было у докторов Морозовской городской детской клинической больницы.

В Москве врачи неделю не реагировали на мальчика с острой болью

 

Информация появилась в социальных сетях. Мать ребёнка рассказала, что её восьмилетнего сына не желали обследовать и просили уйти. Мальчику было больно при походе в туалет до такой степени, что он кричал, но специалисты не слушали и делали вид, что всё в порядке.

В итоге женщина обратилась в прессу. Благодаря журналистам одного из местных изданий, приехавших на место происшествия, ребёнка всё-таки госпитализировали и начали обследовать. Интернет-пользователи пришли в возмущение от такого случая. По их мнению, всех врачей, которые отказывали мальчику в помощи, нужно обязательно уволить.

Ирина Летинская
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