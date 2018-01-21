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| | Тотальный флешмоб: Полуголые ульяновские курсанты с клипом под Satisfaction прославились на весь мир

Тотальный флешмоб: Полуголые ульяновские курсанты с клипом под Satisfaction прославились на весь мир

Сегодня, 14:31
16 января в Сети появилось странное видео, на котором студенты Ульяновского института гражданской авиации пляшут полуголыми под звуки песни Beny Bennasi Satisfaction. Ролик набрал огромное количество просмотров и обернулся настоящим скандалом.

 

Руководители высшего учебного заведения провели собственное расследование и нашли всех участников флэшмоба. Представители администрации вуза намерены отчислить 14 курсантов. По мнению руководителей института, молодые люди поступили отвратительно, танцуя в нижнем белье. Студенты опорочили честь вуза, выставили в плохом свете себя, собственных родителей и недостойны получать образование в этом заведении. На курсантов обрушились горы критики, парни пожалели о своем поступке. Руководители заставили молодых людей подготовить объяснительные записки и ответить на вопрос, зачем они устроили эту клоунаду. По словам курсантов, они не думали о последствиях, о том, что ролик попадет в Сеть. Парни просто веселились, не хотели обижать кого-либо или оскорблять.

Тотальный флешмоб: Полуголые ульяновские курсанты с клипом под Satisfaction прославились на весь мир

 

Дальнейшая участь прославившихся на весь мир курсантов зависит от специально созданной в институте комиссии. С юношами встретился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Чиновник посоветовал курсантам попросить прощения у родителей за такой скверный поступок, так как они прежде всего обидели своих близких. В поддержку участников скандального флэшмоба выступили представители различных вузов России. Видеопародии в майках сделали в «МЧС РФ», студенты различных ведомств и военные армии Израиля. 18 января первый юмористический ролик создали учащиеся Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области. Ребята призывают руководителей вуза простить курсантов и дать им возможность получить образование.

Тотальный флешмоб: Полуголые ульяновские курсанты с клипом под Satisfaction прославились на весь мир

 

В защиту юношей выступил и Иван Ургант. Вместе со своей командой шоумен снял пародию и выложил ее в Instagram. Помимо артистов, за молодых людей заступился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик призвал представителей администрации института прекратить гонения курсантов. Парням по 17-18 лет, они молоды и беспечны, пусть лучше танцуют и поют, нежели проводят разборки на улице, – заявил глава ЛДПР.


В Зимбабве тоже спародировали флэшмоб студентов Ульяновского института гражданской авиации. На видехостинге YouTube появился ролик, на котором темнокожие мужчины в нижнем белье энергично двигают телами под ритмы музыки Beny Bennasi Satisfaction. Пользователи начали активно комментировать данную пародию. Ее назвали самой лучшей из всех, созданных в честь скандала вокруг публикации курсантов. Будущие пилоты, участвующие во флешмобе, обернувшемся скандалом, заявили, что они больше никогда не станут сниматься в подобных видео. Некоторые из них всегда мечтали управлять самолетами и поэтому очень переживают по поводу возможного отчисления. Морозов рекомендовал руководству вуза оставить ребят в учебном заведении.
Домбровский Сергей
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