"Руки-базуки" в порядке: "Синтоловый качок" Терёшин опроверг выкачку синтола

20 января в СМИ появилась информация о том, что «синтоловый качок» Кирилл Терёшин удалил синтол из своих рук и показал пару снимков с операционного стола. Выяснилось, что это очередная «утка» от «рук-базук» с целью получить больше хайпа.

Вещий Олег