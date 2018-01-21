"Руки-базуки" в порядке: "Синтоловый качок" Терёшин опроверг выкачку синтола

21 января на его странице появился снимок, на котором он стоит рядом с девушкой, трогающей его накачанные руки. В СМИ массово обсуждают снимки, на которых парень из Пятигорска лежит на операционном столе, а его доверенные лица стали говорить о том, что синтол уже выкачали из рук. Именно благодаря этому веществу он и получил популярность в Сети.
Ранее мы уже писали, что его кумир из Бразилии посоветовал избавиться от таких дозировок синтолом, чтобы просто не умереть. После этого Терёшина заметили на операционном столе. Операция проходила 18 января, и юноша увеличил себе ноги, удалил брови, а также нарастил ногти. Теперь «Руки-базуки» пополнятся ещё и подкаченными плечами. Напомним, что его бразильский кумир накачал свои руки за 3 года, а Терёшин за 3 недели, и при такой дозировке у него постоянно высокая температура и вздутые вены.