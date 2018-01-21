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| | Известная порноактриса обвинила в сексуальных домоганиях 12-летних детей

Известная порноактриса обвинила в сексуальных домоганиях 12-летних детей

Сегодня, 13:35
Известная порноактриса из Франции Никита Беллуччи заявила, что будет подавать в суд на родителей, которые разрешают своим детям смотреть фильмы с её участием. По словам девушки, 12-летние дети атаковали её сообщениями в соцсети, где пишут о сексуальных актах.

 

Никита Беллуччи в личном профиле в Twitter сделала заявление, что 12-летние дети активно пишут ей письма сексуального характера и предлагают встретиться для интимного времяпрепровождения. Девушка утверждает, что её аккаунт атаковали школьники, которые после просмотра фильмов для взрослых с её участием, просят о встречи.

Беллуччи посоветовала родителям лучше следить за тем, на каких сайтах бывают их дети и пресекать попытки просмотра порнофильмов несовершеннолетних детей. Сама актриса не стесняется своей профессии и открыто говорит о порноиндустрии во Франции.
Светлана Славянская
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