Крупные интернет-магазины продавали данные о покупателях

Это обвинение поступило от британской газеты The Times, которая опирается на расследование, проведенное специалистами из аналитической организации Evidon. Они уверены, что ряд известный крупных интернет-магазинов наживается на безопасности своих клиентов.

Пойда Анна

В списке онлайн-магазинов, обманывающих клиентов, гарантируя безопасность их личных данных, при этом продавая последние третьим лицам, значатся Debenhams, Mothercare, Marks & Spencer, Boots, House of Fraser, Amazon и Tesco. На их сайтах размещены от 13 до 65 отслеживающих устройств, которые запоминают все действия покупателей, и в дальнейшем с их помощью можно найти IP-адреса и местонахождения клиентов.Однако руководство подобных магазинов заверяет покупателей в неприкосновенности их персональных данных, а также в их абсолютной анонимности. Хотя лица, которые приобретали необходимую информацию, могут использовать ее в своих целях, включая даже кражу денег с онлайн-счетов.