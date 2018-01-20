Ромарио Дос Сантос Алвес, более известный по прозвищу «Халк», поговорил с пятигорским «синтоловым качком». В результате выяснилось, что Кирилл Терёшин скоро может умереть.

Сам же кумир Терёшина из Бразилии ужаснулся, когда услышал методы увеличения бицепса и заявил, что «синтоловый качок» может скоро умереть. Дело в том, что при таких дозах у Ромарио Дос Сантос Алвеса скончалось несколько товарищей, и поэтому он выбрал себе более оптимальный курс увеличения бицепса, который длился 3 года. Сам же Терёшин вместе со своим кумиром присутствовал на съёмках передачи «Прямой эфир», в рамках которой Малахов и гости в студии обсудили проблему накачивания мускулатуры таким способом.

Вещий Олег

Во время разговора обладатель «рук-базук» Терёшин неоднократно интересовался у бразильского «Халка», как правильно делать дозировку синтола себе в руки и другие части тела. Выяснилось, что его кумир достиг такого результата за 3 года, а «синтоловый качок» увеличил бицепс за 3 недели. Дозировка у Терёшина составляет 60 мл, а у «Халка» 2-3 мл за одну инъекцию.