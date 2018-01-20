Бразильский "Халк" признался, когда может умереть "синтоловый качок" Терёшин

Во время разговора обладатель «рук-базук» Терёшин неоднократно интересовался у бразильского «Халка», как правильно делать дозировку синтола себе в руки и другие части тела. Выяснилось, что его кумир достиг такого результата за 3 года, а «синтоловый качок» увеличил бицепс за 3 недели. Дозировка у Терёшина составляет 60 мл, а у «Халка» 2-3 мл за одну инъекцию.
Бразильский "Халк" признался, когда может умереть "синтоловый качок" ТерёшинВчера, 18:01
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