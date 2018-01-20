Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме
| | ЛАЭС установит рекорд по выработке электроэнергии

ЛАЭС установит рекорд по выработке электроэнергии

Вчера, 16:49
Отечественный рекорд относительно количества выработанной электроэнергии, по оценкам экспертов, вскоре будет побит благодаря мощностям Ленинградской атомной электростанции. Специалисты рассчитывают на выработку более чем триллиона кВт*ч.

ЛАЭС установит рекорд по выработке электроэнергии

 

В популярной социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице, посвящённой ЛАЭС, появилась запись, в которой содержится информация о том, что силами данной атомной электростанции уже сегодня будет побит рекорд среди всех отечественных АЭС по производству электроэнергии. По заверениям экспертов, ЛАЭС сегодня, 20 января, побьёт отметку в триллион кВт*ч. Стоит напомнить, что первый блок данной атомной электростанции был запущен в полную эксплуатацию ещё 47 лет назад, в 1971 году.

Согласно подсчётам профессиональных аналитиков, каждая вторая лампа накаливания у жителей Санкт-Петербурга зажигается благодаря электричеству, производимому ЛАЭС.
Александр Вест
Новости по теме
Рабочий погиб от обрушения складской стены на территории ЛАЭС
Рабочий погиб от обрушения складской стены на территории ЛАЭС

Рабочий погиб от обрушения складской стены на территории ЛАЭС в Ленинградской области. Информация получена из пресс-службы станции сегодня.

В Петербурге школьник пошутил про взрыв на ЛАЭС в День Знаний
В Петербурге школьник пошутил про взрыв на ЛАЭС в День Знаний

14-летний школьник из Петербурга в День знаний распространил ложную информацию о возможном взрыве на ЛАЭС. По словам подростка, он просто хотел пошутить.

Психически неуравновешенная пенсионерка «заминировала» ЛАЭС
Психически неуравновешенная пенсионерка «заминировала» ЛАЭС

21 июля в 11:38 в дежурную часть города Петергоф поступил звонок. Неизвестная женщина сообщила, что её соседи заминировали ЛАЭС, чтобы  взорвать.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости