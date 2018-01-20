ЛАЭС установит рекорд по выработке электроэнергии

Отечественный рекорд относительно количества выработанной электроэнергии, по оценкам экспертов, вскоре будет побит благодаря мощностям Ленинградской атомной электростанции. Специалисты рассчитывают на выработку более чем триллиона кВт*ч.

Александр Вест

В популярной социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице, посвящённой ЛАЭС, появилась запись, в которой содержится информация о том, что силами данной атомной электростанции уже сегодня будет побит рекорд среди всех отечественных АЭС по производству электроэнергии. По заверениям экспертов, ЛАЭС сегодня, 20 января, побьёт отметку в триллион кВт*ч. Стоит напомнить, что первый блок данной атомной электростанции был запущен в полную эксплуатацию ещё 47 лет назад, в 1971 году.Согласно подсчётам профессиональных аналитиков, каждая вторая лампа накаливания у жителей Санкт-Петербурга зажигается благодаря электричеству, производимому ЛАЭС.