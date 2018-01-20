Мэр Москвы Собянин поздравил с днем рождения Хотиненко и Туминаса

Сегодня, 20 января, режиссер кинематографа Владимир Хотиненко и театральный режиссер Римас Туминас празднуют день рождения.

Пелагея Лебединская

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с поздравлениями в адрес режиссеров и пожелал им всего наилучшего, что может произойти в жизни, а также выразил им благодарность за их труды в кинематографе и в театральных постановках. Градоначальник отметил, что Владимир Хотиненко создал много кинолент, какие стали любимыми у многих отечественных и заграничных зрителей. А Римас Туминас ставил спектакли столь великолепно, что до сих пор собираются полные залы зрителей в театрах.Оба режиссера были рождены 20 января 1952 года, только в разных городах СССР. Сегодня им обоим исполнилось по 66 лет.