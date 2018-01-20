Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме
| | Мэр Москвы Собянин поздравил с днем рождения Хотиненко и Туминаса

Мэр Москвы Собянин поздравил с днем рождения Хотиненко и Туминаса

Вчера, 17:07
Сегодня, 20 января, режиссер кинематографа Владимир Хотиненко и театральный режиссер Римас Туминас празднуют день рождения.

Мэр Москвы Собянин поздравил с днем рождения Хотиненко и Туминаса

 

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с поздравлениями в адрес режиссеров и пожелал им всего наилучшего, что может произойти в жизни, а также выразил им благодарность за их труды в кинематографе и в театральных постановках. Градоначальник отметил, что Владимир Хотиненко создал много кинолент, какие стали любимыми у многих отечественных и заграничных зрителей. А Римас Туминас ставил спектакли столь великолепно, что до сих пор собираются полные залы зрителей в театрах.

Оба режиссера были рождены 20 января 1952 года, только в разных городах СССР. Сегодня им обоим исполнилось по 66 лет.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Мэр Москвы поздравил режиссера Марка Захарова с днем рождения
Мэр Москвы поздравил режиссера Марка Захарова с днем рождения

С поздравительными словами сегодня обратился к знаменитому режиссеру Марку Захарову сегодня Сергей Собянин, глава администрации Москвы. Знаменитый режиссер

Владимир Хотиненко: У Баталова насчитывалась миллионная армия поклонниц
Владимир Хотиненко: У Баталова насчитывалась миллионная армия поклонниц

Актер и режиссер Владимир Хотиненко рассказал, что у Алексея Баталова была миллионная армия поклонниц. Вчера 88-летний актер ушел из жизни в Москве.

Режиссер Владимир Хотиненко представил свою первую книгу-автобиографию
Режиссер Владимир Хотиненко представил свою первую книгу-автобиографию

Известный российский режиссер Владимир Хотиненко 15 ноября в Москве представил свою первую книгу: «Зеркало для России». Книга являет собой автобиографию,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости