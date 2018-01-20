В Татарстане мусульмане сделали прорубь в форме полумесяца

Снимок необычной проруби-иордани выложил на свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram популярный шансонье из Татарстана Зульфат Зиннуров. Он призывает людей любить и уважать друг друга независимо от вероисповедания.

Пойда Анна

Пост исполнителя собрал рекордное количество «лайков», однако мнение пользователей относительно внедрения в мусульманскую религию христианских традиций разделились. Более того, данное сообщение вызвало многочисленные споры среди подписчиков Зинурова. Сам певец разместил под снимком следующую надпись, «С праздником, друзья! Бог он один, не забывайте».Некоторые фолловеры с пониманием отнеслись к этой ситуации, называя противников праздничной акции разжигателями конфликтов на религиозной почве, последние, в свою очередь, раскритиковали пост.В этом году на территории Татарстана прорубили 80 прорубей-иорданей и 24 купели на родниках