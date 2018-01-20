В Татарстане мусульмане сделали прорубь в форме полумесяца

Пост исполнителя собрал рекордное количество «лайков», однако мнение пользователей относительно внедрения в мусульманскую религию христианских традиций разделились. Более того, данное сообщение вызвало многочисленные споры среди подписчиков Зинурова. Сам певец разместил под снимком следующую надпись, «С праздником, друзья! Бог он один, не забывайте».
Некоторые фолловеры с пониманием отнеслись к этой ситуации, называя противников праздничной акции разжигателями конфликтов на религиозной почве, последние, в свою очередь, раскритиковали пост.
В этом году на территории Татарстана прорубили 80 прорубей-иорданей и 24 купели на родниках