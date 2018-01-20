В Петербурге в очереди на запись в первый класс встали 5 тысяч человек

В рамках второго этапа регистрации школьников в первые классы в Санкт-Петербурге в очередь на запись встали сразу более пяти тысяч человек. В первые 15 минут родители успели зарегистрировать в многофункциональном центре более 700 заявлений.

Александр Вест

Благодаря государственному онлайн-порталу, на котором можно произвести процедуру регистрации ребёнка в одну из школ Санкт-Петербурга, уже около семи с половиной тысяч человек зарегистрировали своих детей. Согласно официальным данным, предоставленным представителями петербургского МФЦ, за два часа с момента открытия многофункционального центра было обработано более трёх с половиной тысяч заявок на запись детей в первые классы.Напомним, что в первом этапе записей детей в первые классы в Санкт-Петербурге, в котором участвовали граждане, обладающие определёнными льготами, в прошлом году было зарегистрировано более 13 тысяч детей.