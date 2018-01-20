Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | В Петербурге в очереди на запись в первый класс встали 5 тысяч человек

В Петербурге в очереди на запись в первый класс встали 5 тысяч человек

Сегодня, 15:11
В рамках второго этапа регистрации школьников в первые классы в Санкт-Петербурге в очередь на запись встали сразу более пяти тысяч человек. В первые 15 минут родители успели зарегистрировать в многофункциональном центре более 700 заявлений.

В Петербурге в очереди на запись в первый класс встали 5 тысяч человек

 

Благодаря государственному онлайн-порталу, на котором можно произвести процедуру регистрации ребёнка в одну из школ Санкт-Петербурга, уже около семи с половиной тысяч человек зарегистрировали своих детей. Согласно официальным данным, предоставленным представителями петербургского МФЦ, за два часа с момента открытия многофункционального центра было обработано более трёх с половиной тысяч заявок на запись детей в первые классы.

Напомним, что в первом этапе записей детей в первые классы в Санкт-Петербурге, в котором участвовали граждане, обладающие определёнными льготами, в прошлом году было зарегистрировано более 13 тысяч детей.
Александр Вест
Новости по теме
Запись детей в первые классы начнется в ближайшее время
Запись детей в первые классы начнется в ближайшее время

Уже в конце недели, 7 апреля, школы Владивостока начинают запись детей в первые классы

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил аптеку на 70 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил аптеку на 70 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге была ограблена аптека сети «Здоровые люди». Неизвестный унес семьдесят тысяч рублей и скрылся.

В Петербурге выступил сводный хор численностью более 2 тысяч человека
В Петербурге выступил сводный хор численностью более 2 тысяч человека

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня славянской письменности и культуры выступил сводный хор Северной столицы. Одновременно перед гостями и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости