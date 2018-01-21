Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Онлайн-тренажер по шахматам начал работать в школах Москвы

Онлайн-тренажер по шахматам начал работать в школах Москвы

Сегодня, 02:30
Данное нововведение является очередной опцией, предлагаемой сервисом «Мои достижения», который ориентирован на оттачивание навыков самостоятельной подготовки школьников. Более подробная информация находится в общем доступе на сайте мэра столицы.

Онлайн-тренажер по шахматам начал работать в школах Москвы

 

С помощью этой разработки дети смогут оттачивать свои навыки шахматной игры, при этом они смогут выбирать себе противника на любой вкус. Соперником может стать как реальный человек, так и сам компьютер. Для тренировки навыков школьникам достаточно иметь гаджет с интернет-подключением, дабы зайти на официальный сайт организации, где они смогут бесплатно зайти в необходимый раздел и выбрать соперника.

Кроме того, дети получат возможность посмотреть обучающие видеоролики, в которых рассказывается о различных шахматных хитростях и ходах.
Пойда Анна
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