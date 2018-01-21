Онлайн-тренажер по шахматам начал работать в школах Москвы

Данное нововведение является очередной опцией, предлагаемой сервисом «Мои достижения», который ориентирован на оттачивание навыков самостоятельной подготовки школьников. Более подробная информация находится в общем доступе на сайте мэра столицы.

Пойда Анна

С помощью этой разработки дети смогут оттачивать свои навыки шахматной игры, при этом они смогут выбирать себе противника на любой вкус. Соперником может стать как реальный человек, так и сам компьютер. Для тренировки навыков школьникам достаточно иметь гаджет с интернет-подключением, дабы зайти на официальный сайт организации, где они смогут бесплатно зайти в необходимый раздел и выбрать соперника.Кроме того, дети получат возможность посмотреть обучающие видеоролики, в которых рассказывается о различных шахматных хитростях и ходах.