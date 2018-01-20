Названы самые необычные места для занятия сексом

Редакция довольно популярного американского журнала Vice попросила своих многочисленных читателей поделиться фактами о самых необычных местах, в которых им когда-либо доводилось заниматься сексом. Составленный список удивил даже самых изощрённых любовников.

Александр Вест

После проведенного социологического опроса стало понятно, что большинство американских граждан симпатизируют любовным утехам на открытом воздухе. Среди самых необычных мест, в которых читатели Vice занимались любовью, стоит отметить круги на полях, якобы оставленные инопланетянами. О таком весьма необычном сексуальном эксперименте в журнал написала 36-летняя женщина по имени Марго. Также многие читатели рассказали о сексуальном опыте в лесу. По их мнению, в лесу действительно присутствует весьма романтическая атмосфера, но вездесущие насекомые могут в миг нарушить любовную идиллию.Также отметим девушку, которая занималась сексом в лесу из-за безвыходности, так как её партнёром был мужчина без определённого места жительства. Кроме того, некоторые читатели занимались любовью под яблоней, что доставило им массу приятных впечатлений.