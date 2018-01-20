Названы самые необычные места для занятия сексом

После проведенного социологического опроса стало понятно, что большинство американских граждан симпатизируют любовным утехам на открытом воздухе. Среди самых необычных мест, в которых читатели Vice занимались любовью, стоит отметить круги на полях, якобы оставленные инопланетянами. О таком весьма необычном сексуальном эксперименте в журнал написала 36-летняя женщина по имени Марго. Также многие читатели рассказали о сексуальном опыте в лесу. По их мнению, в лесу действительно присутствует весьма романтическая атмосфера, но вездесущие насекомые могут в миг нарушить любовную идиллию.
Также отметим девушку, которая занималась сексом в лесу из-за безвыходности, так как её партнёром был мужчина без определённого места жительства. Кроме того, некоторые читатели занимались любовью под яблоней, что доставило им массу приятных впечатлений.