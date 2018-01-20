Эксперты хотят увеличить подростковый возраст до 24 лет

Ряд европейских специалистов выдвинули предположение о том, что рубеж подросткового возраста необходимо сдвинуть до 24 лет. По мнению экспертов, именно в этом возрасте большинство местной молодёжи вступает во взрослую жизнь.

Александр Вест

Ранее рубеж подросткового возраста оценивался в 19 лет, однако, недавно учёные заявили, что и после 19 лет мозг человека находится в активном развитии, которое продолжается ещё несколько лет. Также европейские специалисты, после проведения ряда социологических исследований, заявили, что современные подростки заводят семью гораздо позже предшествующих поколений, а также медленнее подвергаются процессу старения. Согласно официальной статистике, в Великобритании большинство молодых людей начинают жить отдельно от родителей лишь по достижению 25 лет.Большинство женщин в Великобритании вступают в брак после 30 лет, а мужчины и вовсе после 32 лет. Однако, некоторые специалисты заметили, что сдвижение подросткового возраста повлияет на будущие поколения, которые будут расти ещё более инфантильными.