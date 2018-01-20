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| | Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают

Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают

Сегодня, 10:20
Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают, потому что в некоторых районах остались горы мусора после праздников. По данным HotGeo, один интернет-пользователь выставил во «ВКонтакте» снимок того, что «коммунальщики» ничего не делают, подчеркнув, что он сделан в Черёмушках, улица Учумская.

Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают

 

По словам недовольного жителя Красноярска, службам уже необходимо «проснуться» после праздников. Люди отреагировали на эту жалобу неоднозначно. Некоторых удивило, по какой причине индивидуум опубликовал снимок в Сети, а не обратился в управляющую компанию. Паблик во «ВКонтакте» не является местом, где коммунальные службы всё прочтут и примут меры.

Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают

 

Также многие отметили, что мусор в Черёмушках и на территории других районов всё время плохо убирается. По словам интернет-пользователей, работники коммунальных служб не очень хорошо выполняют свои обязанности, занимаясь полноценной чисткой исключительно центра Красноярска.

Ирина Летинская
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