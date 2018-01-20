Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают, потому что в некоторых районах остались горы мусора после праздников. По данным HotGeo, один интернет-пользователь выставил во «ВКонтакте» снимок того, что «коммунальщики» ничего не делают, подчеркнув, что он сделан в Черёмушках, улица Учумская.

По словам недовольного жителя Красноярска, службам уже необходимо «проснуться» после праздников. Люди отреагировали на эту жалобу неоднозначно. Некоторых удивило, по какой причине индивидуум опубликовал снимок в Сети, а не обратился в управляющую компанию. Паблик во «ВКонтакте» не является местом, где коммунальные службы всё прочтут и примут меры.

Также многие отметили, что мусор в Черёмушках и на территории других районов всё время плохо убирается. По словам интернет-пользователей, работники коммунальных служб не очень хорошо выполняют свои обязанности, занимаясь полноценной чисткой исключительно центра Красноярска.

Ирина Летинская