Жители Красноярска жалуются на то, что коммунальные службы плохо работают

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Правда или вымысел?
От Редактора
У Бузовой появились фанаты с другой планеты?
Жители Красноярска жалуются на масштабные прорывы канализации. Пользователи соцсетей жалуются, что Студгородок буквально затопило фекалиями.
В преддверии рождественских праздников и в связи с наступлением новогоднего периода столичные коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Также в
Жители Приморья смогут совершать платежи за коммунальные услуги, используя сеть Интернет. Так, доступными для осуществления таких платежей являются счета за