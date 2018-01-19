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| | Пропавшего жителя Перми нашли живым в Воронеже

Пропавшего жителя Перми нашли живым в Воронеже

Вчера, 22:13
В Перми нашли пропавшего в Воронеже 36-летнего мужчину. В настоящее время он находится дома.

Пропавшего жителя Перми нашли живым в Воронеже

 

В определенный момент у него перестал отвечать телефон. Заявление о пропаже поступила 10 января. Активисты отмечают, что им понадобилось много времени, дабы определить, в какой области находится человек. Волонтеры выяснили, что обратно домой мужчин собирался попасть еще до наступления новогодних торжеств. Как сообщают журналисты, ссылаясь на заявления волонтеров, мужчина приехал из Перми в Воронеж на заработки.

Добровольцы принялись рассылать сведения о пропавшем на территории Перми и Москвы. Данные о том, что он жив, появились вчера. Как отмечают активисты, он в течение продолжительного времени не мог попасть домой.
Никита Готский
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