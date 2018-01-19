Пропавшего жителя Перми нашли живым в Воронеже

В определенный момент у него перестал отвечать телефон. Заявление о пропаже поступила 10 января. Активисты отмечают, что им понадобилось много времени, дабы определить, в какой области находится человек. Волонтеры выяснили, что обратно домой мужчин собирался попасть еще до наступления новогодних торжеств. Как сообщают журналисты, ссылаясь на заявления волонтеров, мужчина приехал из Перми в Воронеж на заработки.
Пропавшего жителя Перми нашли живым в ВоронежеВчера, 22:13
В Перми в социальных сетях волонтеры поисковой службы сообщили, что было обнаружено тело мужчины, считавшегося без вести пропавшим. Исчезнувшего местного
В Воронеже нашли мертвым местного жителя, который уехал таксовать 11 мая и домой обратно не возвратился. Об этом заявила его супруга.
В Перми обнаружили труп Дениса Смирнова, пропавшего без вести в прошедшем году вместе со своей подругой. Тело молодого парня нашли на берегу Камы.