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| | Госдума узаконила «звезды» для гостиниц

Госдума узаконила «звезды» для гостиниц

Вчера, 22:40
Депутаты ГД РФ в третьем чтении приняли закон об обязательной классификации российских отелей. Категории будут присваивать и горнолыжным курортам, и пляжам по всей стране.

Госдума узаконила «звезды» для гостиниц

 

Звезды присваивать будут согласно определенной последовательности: от крупных гостиниц к мелким. «Звездность» станет обязательной уже через полтора года. Претендовать на классность смогут отели, которые располагают 50 номерами и более. Через полгода после этого, звезды начнут выдавать гостиницам с 15 номерами, а с 2021 года классность присвоят всем отелям без исключения, а также горнолыжным трассам и пляжам.

«Звездность» будет действительна в течение трех лет с момента присвоения, после чего процедуру нужно будет проходить повторно. Если гостиница не прошла проверку на классность, ей запрещено предоставлять услуги. Более того, отель исключают из каталогов и налагают вето на рекламу о ней. В противном случае, отельеров будут штрафовать. Отмечается, что закон принимался ради повышения качества туруслуг.
Дарья Светозарова
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