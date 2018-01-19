Олег Ляшко очистил душу на Крещение

Известный украинский политический деятель Олег Ляшко приобщился к купанию в честь Крещения Господня. Ляшко заявил, что купание в крещенские морозы очищает не только тело, но и душу.

Многие сторонники Олега Ляшко поддержали народного депутата Украины, который вместе со своими коллегами искупался в ледяной воде в честь Крещения Господня. В своём официальном аккаунте в социальной сети Facebook Ляшко опубликовал фотографии с крещенских купаний, в которых сам принял активное участие. Кроме того, депутат заметил, что обряд очищения путём купания в проруби обязаны проходить все чиновники, относящиеся к верховному правительству.

Александр Вест

По словам Ляшко, он и его коллеги являются единой силой, которая чтит традиции украинского народа, что позволяет им поддерживать железную дисциплину, которая поможет им навести железный порядок в стране. Также политик пожелал всем гражданам Украины достатка и хорошего здоровья.