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| | В Омске зарегистрированы рекордные пробки

В Омске зарегистрированы рекордные пробки

Вчера, 16:30
Впервые в нынешнем году в Омске большинство автомобильных магистралей полностью скованы десятибалльными дорожными заторами, образовавшимися из-за большого количества аварий, спровоцированных скользким дорожным покрытием вследствие обильных снегопадов.

В Омске зарегистрированы рекордные пробки

 

Согласно последним данным, на некоторых трассах в Омске скорость движения дорожного потока в среднем достигает лишь 3 километров в час, а популярный онлайн-сервис «Яндекс.Пробки» оценивает возникшие дорожные заторы в 10 баллов. Наибольшее время теряют водители, ставшие в пробках в районе Фрунзенского моста, проспекта Карла Маркса, а также на улицах Гусарова, Булатова, Масленникова, Маяковского, Бульварной, Богдана Хмельницкого, а также Думской.

Похожая ситуация сложилась в Новосибирске, где сложность дорожных заторов оценивается в девять баллов. Улица Большевистская заблокирована в обеих направлениях, а на улице Станционной и проспекте Энергетиков дорожный поток продвигается со средней скоростью, лишь 15 километров в час.
Александр Вест
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