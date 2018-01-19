В Омске зарегистрированы рекордные пробки

Впервые в нынешнем году в Омске большинство автомобильных магистралей полностью скованы десятибалльными дорожными заторами, образовавшимися из-за большого количества аварий, спровоцированных скользким дорожным покрытием вследствие обильных снегопадов.

Александр Вест

Согласно последним данным, на некоторых трассах в Омске скорость движения дорожного потока в среднем достигает лишь 3 километров в час, а популярный онлайн-сервис «Яндекс.Пробки» оценивает возникшие дорожные заторы в 10 баллов. Наибольшее время теряют водители, ставшие в пробках в районе Фрунзенского моста, проспекта Карла Маркса, а также на улицах Гусарова, Булатова, Масленникова, Маяковского, Бульварной, Богдана Хмельницкого, а также Думской.Похожая ситуация сложилась в Новосибирске, где сложность дорожных заторов оценивается в девять баллов. Улица Большевистская заблокирована в обеих направлениях, а на улице Станционной и проспекте Энергетиков дорожный поток продвигается со средней скоростью, лишь 15 километров в час.