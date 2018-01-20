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| | В прошлом году ученики столичных школ завоевали 19 медалей на международных олимпиадах

В прошлом году ученики столичных школ завоевали 19 медалей на международных олимпиадах

Сегодня, 08:19

Лидер столичного Департамента образования Исаак Калина в четверг, 18 января рассказал о том, что московские школьники в прошлом году показали выдающиеся результаты на международных олимпиадах. По словам управленца, ученики сумели добыть на этих соревнованиях 19 медалей различного достоинства. Об этом сообщилИнформационный Центр Правительства Москвы.

В прошлом году ученики столичных школ завоевали 19 медалей на международных олимпиадах

 

По словам Исаака Калины, в настоящее время правилами запрещена заявка на означенные олимпиады сборной Москвы. По этой причине школьникам из главного города Российской Федерации приходится бороться за попадание в сборную страны, которая, что вполне логично, не может состоять только лишь из москвичей. Однако и там они зарабатывают много медалей для РФ — в прошлом году, к примеру, столичные школьники выиграли 19 наград из 38, которые достались сборной России.

 

Добавим, что два года подряд, в рамках принятого столичным градоначальником Сергеем Собяниным решения, призерам международных олимпиад выплачивают премии. За первое, второе и третье места выплачивают 1 млн. рублей, 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно.

 
 


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