В прошлом году ученики столичных школ завоевали 19 медалей на международных олимпиадах

Лидер столичного Департамента образования Исаак Калина в четверг, 18 января рассказал о том, что московские школьники в прошлом году показали выдающиеся результаты на международных олимпиадах. По словам управленца, ученики сумели добыть на этих соревнованиях 19 медалей различного достоинства. Об этом сообщилИнформационный Центр Правительства Москвы.

По словам Исаака Калины, в настоящее время правилами запрещена заявка на означенные олимпиады сборной Москвы. По этой причине школьникам из главного города Российской Федерации приходится бороться за попадание в сборную страны, которая, что вполне логично, не может состоять только лишь из москвичей. Однако и там они зарабатывают много медалей для РФ — в прошлом году, к примеру, столичные школьники выиграли 19 наград из 38, которые достались сборной России.

Добавим, что два года подряд, в рамках принятого столичным градоначальником Сергеем Собяниным решения, призерам международных олимпиад выплачивают премии. За первое, второе и третье места выплачивают 1 млн. рублей, 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно.



