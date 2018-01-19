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| | Ростовчане предложили жуткий способ контрацепции

Ростовчане предложили жуткий способ контрацепции

Сегодня, 14:19
Жители Ростова подняли в соцсети «ВКонтакте» тему контрацепции. Один из пользователей портала предложил временно «обезвредить» сперматозоиды путем погружения семенников в кипящую воду. Продержать их там автор заметки советуют несколько минут.

Ростовчане предложили жуткий способ контрацепции

 

Подписчики тут же принялись возмущаться. Одни расценили это как шутку, а другие были искренне удивлены. Советчику принялись писать, что так нужно было поступить его отцу, в момент зачатия такого сына. Остальные принялись обвинять борца за временную стерилизацию в садистских наклонностях и называть жертвой суда инквизиции.

Остальные комментаторы предложили доказать действенность подобного метода на примере самого автора. Они также предположили, что такой способ может стерилизовать мужчину на веки-вечные и посоветовали довериться в таком случае медикам и сделать вазэктомию. Лишь одного из пользователей интересовал вопрос- сколько неопытных юношей последуют таком дикому, по его мнению, совету.
Дарья Светозарова
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