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| | Жители Ростова не верят в честность выборов в России

Жители Ростова не верят в честность выборов в России

Сегодня, 14:14
В социальной сети «ВКонтакте» в публичных сообществах Ростова-на-Дону популярность набирает тема нечестных выборов. Ростовчане всё чаще делятся соображениями насчёт фальсификации результатов выборов, сходясь во мнении, что голосовать просто не имеет смысла.

Жители Ростова не верят в честность выборов в России

 

Довольно широкую популярность в социальных сетях у жителей Ростова-на-Дону приобрёл мем, в котором изображены фрагменты из профессионального рестлинга и изображение избирательного бюллетеня, помещаемого в урну для голосования. Заголовок изображения гласит о том, что многие люди до сих пор верят, что в рестлинге, как и в российских президентских выборах, всё происходит по-настоящему, с соблюдением всех правил. Многие ростовчане сошлись во мнении, что в политике всё решается на уровень выше, не задействуя мнение самих избирателей.

Однако, некоторые всё же высказались в поддержку честных выборов, заявив, что Центральный избирательный комитет не зря существует и проводит свою деятельность, отслеживая любые случаи мошенничества. Отметим, лишь единицы из ростовчан заявили, что верят в честные президентские выборы.
Александр Вест
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