Ростовчане жалуются на ржавую маршрутку

Жители Ростова-на-Дону не довольны состоянием общественного транспорта. Один из пассажиров маршрутки, курсирующей по маршруту № 34 обозвал это транспортное средство «ржавым корытом». Как выяснилось, не без оснований.

Дарья Светозарова

Податель жалобы отмечает, что весь салон в ржавый латках, а аварийный выход заблокирован. Ручка двери прикреплена саморезами, а водитель и вовсе ведет себя так, будто в салоне у него не люди, а дрова. Жалобщика возмутило, что такие машины выходят на линию, а также тот факт, что маршрутки не ремонтируются надлежащим образом.Горожане недоумевают, как с таким пассажирским автопарком можно принимать ЧМ-2018 по футболу, ведь на этот период в донской столице будет много иностранных гостей. Оказывается, вместо ремонта маршруток, региональные власти предпочитают их вовсе снять с линии. Количество транспорта уже сократилось в два раза. Это называют «оптимизацией» в преддверии мундиаля. Возмущенные горожане предлагают заставить ездить градоначальника Виталия Кушнарева только в таких «корытах на колесах».