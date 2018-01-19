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| | Ростовчане жалуются на ржавую маршрутку

Ростовчане жалуются на ржавую маршрутку

Сегодня, 14:03
Жители Ростова-на-Дону не довольны состоянием общественного транспорта. Один из пассажиров маршрутки, курсирующей по маршруту № 34 обозвал это транспортное средство «ржавым корытом». Как выяснилось, не без оснований.

Ростовчане жалуются на ржавую маршрутку

 

Податель жалобы отмечает, что весь салон в ржавый латках, а аварийный выход заблокирован. Ручка двери прикреплена саморезами, а водитель и вовсе ведет себя так, будто в салоне у него не люди, а дрова. Жалобщика возмутило, что такие машины выходят на линию, а также тот факт, что маршрутки не ремонтируются надлежащим образом.

Горожане недоумевают, как с таким пассажирским автопарком можно принимать ЧМ-2018 по футболу, ведь на этот период в донской столице будет много иностранных гостей. Оказывается, вместо ремонта маршруток, региональные власти предпочитают их вовсе снять с линии. Количество транспорта уже сократилось в два раза. Это называют «оптимизацией» в преддверии мундиаля. Возмущенные горожане предлагают заставить ездить градоначальника Виталия Кушнарева только в таких «корытах на колесах».
Дарья Светозарова
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