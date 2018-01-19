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| | Кличко пошутил про киевских чиновников и крещенские купания

Кличко пошутил про киевских чиновников и крещенские купания

Сегодня, 13:38
Виталий Кличко, являющийся мэром Киева, в честь Крещения Господня нырнул в ледяную воду в проруби совместно со своими коллегами из правительства. Также Виталий пошутил, что в следующем году из проруби не сразу вынырнут те чиновники, кто будут плохо работать.

Кличко пошутил про киевских чиновников и крещенские купания

 

В своём официальном Facebook-аккаунте Виталий Кличко заявил, что сам выступил с предложением окунуться в ледяную воду в честь крещенский купаний, а его инициатива была поддержана его коллегами из правительства. Кличко заявил, что тем самым он хотел сплотить глав различных столичных районов, депутатов, советников, а также своих заместителей. Кроме того, Виталий выразил свои поздравления всем православным верующим, которые чтят святой праздник в сегодняшний день.

Обращаясь к своим подчинённым и коллегам, мэр Киева в шутку заметил, что на следующих крещенских купаниях те чиновники, чьей работой он будет не удовлетворён, могут провести под ледяной водой дольше обычного.
Александр Вест
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