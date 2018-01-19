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| | Во Владивостоке был открыт памятник разведчику Штирлицу

Во Владивостоке был открыт памятник разведчику Штирлицу

Сегодня, 12:29
Изображающий персонажа книг Юлиана Семенова и фильма «Семнадцать мгновений весны» Макса Отто фон Штирлица (Максима Исаева) был открыт в пятницу в центре Владивостока, неподалеку от гостиницы «Версаль». Информацией об этом поделились представители местных СМИ.
 

Во Владивостоке был открыт памятник разведчику Штирлицу

 

Авторы объекта утверждают, что Семенов и его знаменитый персонаж книг с Владивосток связаны гораздо больше, чем себе может представить рядовой обыватель. На церемонию открытия памятника были приглашены авторы памятника, историки, а также горожане Владивостока. Композиция располагается в историческом центре Владивостока. Она была встроена непосредственно в арку здания по улице Светланской, что напротив самой старой из гостиниц города.
 
Жители города утверждают, что именно в этой гостинице, проживая в 1960 году в одном из номеров, Юлиан Семенов придумал образ знаменитого разведчика.
 
Скульптура представляет собой лист металла, на которой изображен образ Штирлица в пальто и шляпе. Фигура в результате делится на две половины темную и светлую. Именно так авторы и представляют любого профессионального разведчика, в котором сочетаются видимые и скрытые части его профессии.

Николай Офицеров
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