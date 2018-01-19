В Москве бомж за один день сдал чужую квартиру четырём разным людям

Лишь благодаря случайности представителям правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, который сумел сдать чужое жилище в Москве сразу нескольким разным людям. Двое из них оказались знакомы, из-за чего горе-арендатора поймали.

Александр Вест

Девушка, работающая в одном из московских сервисов по заказу такси, рассказала о том, что она подыскивала квартиру для съёма и наткнулась на весьма заманчивое объявление. Осмотр квартиры арендатор провёл в весьма спешном режиме, однако, девушка проверила документы, которые не вызвали у неё никаких сомнений. После заключения договора она направилась снимать деньги, чтобы вручить мужчине, а по пути она отправила ссылку на объявление своему коллеге по имени Тимур, подыскивающему жильё в том же районе. В ответ Тимур заявил, что направлялся на осмотр той же квартиры.Не торопя события, девушка отдала деньги арендаторы, договорившись с коллегой, и стала ждать сообщения Тимура. Оказалось, сдав квартиру, мужчина хотел сдать её ещё раз, но девушка по указу Тимура вызвала полицию. Арендатором оказался мужчина без определённого места жительства с поддельными документами, сдавший жильё в один день несколько раз.