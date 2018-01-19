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| | Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из Ульяновска

Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из Ульяновска

Сегодня, 10:22
Владимир Жириновский, являющийся кандидатом в президенты от Либерал-демократической партии Российской Федерации, встал на защиту студентов, обучающихся в Ульяновске, которые сняли довольно скандальный видеоклип на песню Satisfaction от Benny Benassi.

Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из Ульяновска

 

В данный момент в Сети активно обсуждают выходку ульяновских студентов, которые сняли весьма откровенный клип на известную композицию. Множество пользователей выступили с резкой критикой в адрес молодых ребят, которые, по их мнению, занимались весьма недостойным делом, записывая на видео студенческий разврат. Однако, Владимир Жириновский, ознакомившись с содержанием видео, заметил, что ничего плохого в клипе он не увидел. Политический деятель заметил, что ребята довольно молодые, им хочется танцевать, а то, что на видео они засняты в одних плавках, значит лишь то, что в общежитии хорошее отопление.

 
Также политик заметил, что загрузив видеоролик в Сеть, молодые люди лишь пошли в ногу со временем, так как нынешние поколения делятся всеми аспектами своей жизни в социальных сетях.

Александр Вест
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