Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из Ульяновска

В данный момент в Сети активно обсуждают выходку ульяновских студентов, которые сняли весьма откровенный клип на известную композицию. Множество пользователей выступили с резкой критикой в адрес молодых ребят, которые, по их мнению, занимались весьма недостойным делом, записывая на видео студенческий разврат. Однако, Владимир Жириновский, ознакомившись с содержанием видео, заметил, что ничего плохого в клипе он не увидел. Политический деятель заметил, что ребята довольно молодые, им хочется танцевать, а то, что на видео они засняты в одних плавках, значит лишь то, что в общежитии хорошее отопление.
Жириновскому понравился клип Satisfaction от курсантов из УльяновскаСегодня, 10:22
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В Ульяновском училище полуголые курсанты решили снять эротический клип на песню Satisfaction знаменитого диджея Бенни Бенасси. Сложно не отметить действительно