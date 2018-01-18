Шведская журналистка сравнила жителей Москвы и Стокгольма

Шведская журналистка побывала в Москве и сравнила россиян с жителями своего родного города – Стокгольма. По мнению работницы СМИ, жителей российской столицы отличает ежедневная вежливость и неизменная внимательность.

Дарья Светозарова

Особенно порадовало Анну-Лену Лаурен то, как москвичи ведут себя в общественном транспорте. Девушке пришлось много путешествовать таким способом и даже вместе с престарелыми родителями. Первое впечатление от россиян у Анны сложилось неприятное – они показались девушке хмурыми, замкнутыми и необщительными. Однако на поверку оказалось, что они весьма приветливы. Когда в автобус вошли пожилые родители Лаурен, все поднялись со своих мест, чтобы уступить место старикам.В другой раз Анна ехала вместе с дочерью, которую держала на руках. Мест в транспорте не было, поэтому журналистка стояла. Остальные пассажиры возмутились, что мужчины в автобусе не захотели уступить ей место. Они пристыдили одного из парней, после чего он сразу встал с сиденья. Анна добавила, что такого в Швеции не увидишь.Девушка рассказала, что в Москве часто можно услышать ссоры на улице, люди не слишком улыбчивые в отличие от шведов, но они всегда вежливы. Их вежливость не показная, а настоящая. Анна посчитала это результатом воспитания и благотворного влияния российской культуры.