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| | Жители Ростова назвали лучшего человека в России

Жители Ростова назвали лучшего человека в России

Вчера, 18:55
Ростовчане поделились своим мнением по поводу того, кто лучший человек в России. Данный вопрос заинтересовал одного из пользователей соцсети «ВКонтакте». Он предложил своим фолловерам проголосовать и сделал оговорку – не называть лучшим своих родителей и прочих родственников, а мыслить более объективными и масштабными критериями.

Жители Ростова назвали лучшего человека в России

 

Автор поста предупредил, что не ставит никаких других ограничений и предлагает следовать своим убеждениям. Пользователи приняли вызов и начали делиться своими соображениями. Большинство интернет-голосов получил президент Владимир Путин. Другие решили подойти к вопросу с юмором и назвали лучшими Ольгу Бузову, Диану Шурыгину, Никиту Джигурду и Армена Джигарханяна. Некоторые проголосовали за главного новогоднего волшебника – Деда Мороза.

Остальные проголосовали за Доктора Лизу и Константина Хабенского. При этом пользователи добавили, что для многих в свое время лучшим человеком был Адольф Гитлер.
Дарья Светозарова
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