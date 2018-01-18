Жители Ростова назвали лучшего человека в России

Ростовчане поделились своим мнением по поводу того, кто лучший человек в России. Данный вопрос заинтересовал одного из пользователей соцсети «ВКонтакте». Он предложил своим фолловерам проголосовать и сделал оговорку – не называть лучшим своих родителей и прочих родственников, а мыслить более объективными и масштабными критериями.

Дарья Светозарова

Автор поста предупредил, что не ставит никаких других ограничений и предлагает следовать своим убеждениям. Пользователи приняли вызов и начали делиться своими соображениями. Большинство интернет-голосов получил президент Владимир Путин. Другие решили подойти к вопросу с юмором и назвали лучшими Ольгу Бузову, Диану Шурыгину, Никиту Джигурду и Армена Джигарханяна. Некоторые проголосовали за главного новогоднего волшебника – Деда Мороза.Остальные проголосовали за Доктора Лизу и Константина Хабенского. При этом пользователи добавили, что для многих в свое время лучшим человеком был Адольф Гитлер.